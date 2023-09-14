إيطاليا ترسل سفينة مساعدات جديدة إلى درنة

أرسلت الإدارة الوطنية للحماية المدنية الإيطالية، شحنة جديدة من عناصر الإنقاذ والمواد الإغاثية للتعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الغزيرة التي ضربت ليبيا.

وقال بيان صادر عن إدارة الحماية المدنية الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “غادرت صباح اليوم السفينة سان ماركو ميناء برينديزي متجهة نحو السواحل الليبية قبالة مدينة درنة بحمولة جديدة من المساعدات تحتوي على 100 خيمة كاملة مع أسرة وأكياس نوم قادرة على استضافة ألف شخص”.

وأضاف البيان “تنقل السفينة أيضًا مركبات نقل التربة ومركبات الإنقاذ ومروحيتين تابعتين للدفاع الإيطالي، وحوالي 5000 بطانية قدمها الصليب الأحمر الإيطالي، و8 مضخات مياه – تبرعت بها مناطق أبروتسو وكالابريا وكامبانيا – و30 منصة من المواد الطبية من منطقة بوليا”.

وتابع “المساعدات التي تم إرسالها اليوم هي بالإضافة إلى تلك التي تم إرسالها بالفعل في الساعات القليلة الماضية بفضل استخدام ثلاث طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الإيطالية والتي قامت بنقل مضخات المياه والمولدات والأحذية. وتتواجد بالفعل في ليبيا فرق الإطفاء المتخصصة في الدعم اللوجستي ومكافحة المخاطر المائية، بالإضافة إلى أفراد من قيادة عمليات القوات المشتركة وإدارة الحماية المدنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية”.

واستطرد “ستواصل إدارة الحماية المدنية الإيطالية، بالتنسيق الوثيق والمستمر مع الفريق الإيطالي الموجود على الأرض، التعرف على الاحتياجات والأنشطة لدعم السكان الليبيين المتضررين من الفيضانات”.