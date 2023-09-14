عودة خدمة الإنترنت إلى درنة

العنوان-درنة

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عودة خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL) التابعة لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى مدينة درنة، بعد انقطاعها جراء العاصفة “دانيال” التي تسببت في سيول وفيضانات بالمدينة.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، إلى تشغيل خمس محطات إضافية لخدمة إنترنت الجيل الرابع التابعة لشركة ليبيا الاتصالات والتقنية بالمدينة.

والثلاثاء الماضي، قالت الشركة القابضة للاتصالات إن شبكة الاتصالات والإنترنت عادت في منطقتين في درنة، هما الفتايح والبريد.

وسبق ذلك إعلان شركة “المدار الجديد” إعادة خدمة الإنترنت “4G” إلى درنة، بعدما أجرى الفنيون صيانة لمحطة الفتايح.