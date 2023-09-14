المسماري: حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد أثرت على البنى التحتية ومستوى المؤسسات

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عن دائرة الجبل الأخضر، سلطنة المسماري،إن الإعصار الذي تعرضت له مناطق شرق ليبيا وخلّف ضحايا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة جاء في ظل ظروف صعبة تواجهها الدولة الليبية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضحت أن ليبيا تمر منذ أكثر من عشر سنوات بحالة من عدم الاستقرار وهذا أثر على البنى التحتية ومستوى المؤسسات، وكانت الأزمة أكبر من إمكانيات البلاد حتى لو كانت الدولة في وضعها الطبيعي.

وذكرت أن انهيار السدود في وادي درنة كانت له عواقب وخيمة مما أدى إلى انهيار ربع المدينة، مبينة أن أحياء كاملة انجرفت إلى البحر بكل من فيها.

وأكدت أن أعداد الضحايا في ازدياد حيث تم دفن أكثر من ستة آلاف ضحية في ظل استمرار جهود البحث عن مفقودين، متوقعة أن يتخطى عدد الضحايا عشرة آلاف.

وثمنت المسماري جهود الحكومة الليبية والقوات المسلحة في الاستجابة السريعة، وكذلك الجهود الشعبية والهلال الأحمر، مؤكدة على الدور الشعبي المهم والواضح في إرسال مساعدات وفرق إغاثة شبابية للعمل في المناطق المنكوبة.