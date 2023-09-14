مجلس النواب الليبي يناقش “ميزانية طوارئ” لمعالجة آثار إعصار دانيال

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن جلسة مجلس النواب، التي انطلقت بمقر المجلس في بنغازي اليوم الخميس، تناقش ميزانية طوارئ المخصصة لمعالجة آثار كارثة إعصار دانيال التي ضربت الشرق الليبي وخلفت أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأضاف بليحق، في بيان له، أن “ميزانية الطوارئ”، مخصصة لمعالجة آثار الكارثة على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وتسببت العاصفة “دانيال” التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء الماضي، إن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلي بشكل هائل.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، تصريحاته التي قال فيها: “حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.