وزارة الصحة تعلن تفعيل خطة صحية طارئة قصيرة المدى في درنة

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قرر، وزير الصحة عثمان عبدالجليل، تفعيل خطة صحية طارئة قصيرة المدى ووضع بنود لخطة متوسطة المدى في درنة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إن وزير الصحة عضو اللجنة العليا للطوارئ اجتمع الأربعاء مع رئيس وأعضاء لجنة الأزمة، وذلك لتفعيل خطة الوزارة العاجلة والطارئة قصيرة المدى ومدتها 10 أيام بعد أن تم تفعيل الخدمات الطبية في النقاط الصحية التي تم إنشائها بمدخلي مدينة درنة الشرقية والغربية إلى حين تفعيل الخطة الثانية متوسطة المدى.

وقال رئيس لجنة الأزمة إسماعيل العيضة إن الوزير وضع خلال الاجتماع بنود الخطة الثانية (متوسطة المدى) لمرحلة ما بعد الأزمة لحصر الاحتياجات اللازمة من المعدات والمستلزمات الطبية لتوفير الخدمات الصحية.