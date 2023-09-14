إعصار ليبيا.. عقيلة صالح يحدد "مهلة تجاوز الكارثة"

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن ما حصل بمدينة درنة “فاجعة كبرى”، داعيا الليبيين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد.