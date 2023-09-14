عودة خدمات الاتصالات للمنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عودة كامل منظومة هاتف ليبيا للألياف البصرية التي تربط كامل شبكة المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول وال تي تي والجيل الجديد في المنطقة الشرقية.

ودعت الشركة القابضة للاتصالات المواطنين إلى دعم المتضررين في الشرق الليبي بقيم 50، 100، 500، 1000 دينار في حملة صرخة شعب من الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة، عبر الرمز #119* لمستخدمي شبكتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول