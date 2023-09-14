السائح يحذر من انتشار الملاريا والتهاب الكبد والكوليرا في المناطق المتضررة

ليبيا – حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، من مخاطر ما بعد الفيضانات، كالتلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب وتحلل الجثث والأمراض المنقولة بالبعوض.

السائح أوصى في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، باستخدام مصادر آمنة للغذاء والشراب وعدم استخدام المياه الجوفية ومياه الخزانات للشرب.

وأكد أن أمراض التهاب الكبد والكوليرا والملاريا تنتشر عقب الفيضانات.

وأضاف:” سخرنا 20 ألف جرعة لقاحات أطفال لمراكز التطعيم في مدينة درنة”.

السائح أكد أن لديهم استراتيجية للبدء في حملة تطعيمات مصغرة وضيقة في إطار حماية المناطق المنكوبة.