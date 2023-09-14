أنقرة: فرق البحث التركية أنقذت 6 ليبيين في درنة

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن تمكن فرق البحث التركية من إنقاذ 6 ليبيين من الموت جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في العاصمة التركية أنقرة، استعرض فيدان المساعدات التي قدمتها تركيا إلى ليبيا، لتجاوز كارثة العاصفة التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وقال: “بدأت فرقنا عملها للبحث والإنقاذ على الفور، وأنقذنا 6 مواطنين ليبيين. أرسلنا ثلاث طائرات شحن عسكرية للمساعدة. كما أرسلنا 168 شخصا وزورقين للبحث والإنقاذ، ويجرى شحن المساعدات الإنسانية الإضافية التي أعددناها إلى ليبيا”.

ووصلت مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، ثلاث طائرات شحن تركية، محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ، ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال.