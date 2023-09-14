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“اللافي” يبحث مع “غانيون” تطورات الوضع الإنساني في المناطق المنكوبة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، لبحث تطورات الوضع الإنساني وجهود الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى  من جراء الفيضانات والسيول التياجتاحت المنطقة.   

وأكد  النائب على ضرورة التحرك الأممي السريع للمساعدة في انقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الضحايا، من خلال توفير فرق انقاذ متخصصة وخبراء دوليون، في التعامل مع كوارث الفيضانات، مشيرا الى اهمية الإدارة الموحدة للأزمة، ومشدداً في الوقت ذاته على رفض اي استثمار سياسي لهذه الكارتة

وأحاطت غانيون النائب علماً حول جملة الاجراءات التي اتخذت وستتخذها الامم المتحدة بالخصوص في المرحلة القادمة والتزامها بكل الملاحظات التي تم تناولها في اللقاء. 

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الوطن الليبية

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