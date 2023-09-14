ألمانيا ترسل طائرة مساعدات إلى المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت اليوم الخميس إرسال طائرة مساعدات إلى المنطقة الشرقية.

وأكد سفير ألمانيا نجاح تحميل المساعدات الأساسية والضرورية في طائرة بألمانيا، والتي ستتجه إلى المنطقة الشرقية بليبيا.

وأضاف سفير ألمانيا أنهم ينطلقون إلى المنطقة الشرقية لتنسيق وتقديم المساعدات الألمانية إلى المدن المنكوبة بالمنطقة مؤكدا الالتزام بالعمل الإنساني والإيمان بأهمية التضامن العالمي والعمل لتخفيف المعاناة ودعم الأشخاص المحتاجين.