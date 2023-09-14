لجنة الطوارئ تصل شرق ليبيا لحصر مصابي السيول

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وصول لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة من الجهاز إلى المنطقة الشرقية، لحصر المصابين جراء السيول التي تسببت بها العاصفة “دانيال”.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، أن اللجنة ستسجل المصابين لتسهيل إجراءات علاجهم في الداخل، وإتمام إجراءات نقل الحالات المستعجلة للعلاج في الخارج.

وأجرت اللجنة جولات ميدانية في المراكز والمستشفيات الصحية بدرنة والبيضاء وبنغازي، التي يوجد فيها المرضى المتضررون من الفيضانات والسيول.

وشكَّلت حكومة الوحدة مطلع الأسبوع الجاري لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة للتعامل مع العاصفة “دانيال” التي تسبب في سيول وفيضانات عارمة خلَّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.