القيادة السعودية تصدر توجيهات بشأن الاعصار في ليبيا

قالت المملكة العربية السعودية، الخميس، إنها سترسل مساعدات إلى ليبيا، بعد الفيضانات القاتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا، طبقا للوكالة.

ونقلت “واس”، عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قوله: “إن هذا التوجيه يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة السعودية، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها”.

وأشار الربيعة إلى أن “المساعدات سيقدمها المركز، للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن”، بحسب “واس”.