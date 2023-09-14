بالفيديو .. مواطن من درنة فقد عائلته يروي لحظات مرعبة ما قبل الفاجعة

بث تلفزيون المسار، اليوم الخميس مقطع فيديو لمواطن من درنة فقد عائلته خلال كارثة الاعصار حيث روى لحظات ما قبل الفاجعة .

وفي السياق، دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية بعد تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب فيضانات وسيول مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 5100 شخص.

وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في شرق ليبيا، إن أكثر من 3000 جثة دفنت بحلول صباح اليوم الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تدفن.

وتسببت الإعصار “دانيال” بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.