شاهد بالفيديو : مواطن يوثق مشهد تقشعر له الأبدان لأطفال يطفو على سطح البحر

وثق مقطع فيديو لمواطن نشرته منصة صفر الاخبارية، اليوم الخميس مشهد تقشعر له الأبدان لأطفال من ضمن ضحايا السيول تطفو أجسادهم على سطح البحر، بعد ايام من الاعصار الذي ضرب مدينة درنة .

وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن من على مرتفع صخري جثث الأطفال متجمعة بالقرب من بعضها البعض، في حين الجثث تتلاطم مع ارتفاع الموج وانخفاضه.

وقال المواطن من خلف الشاشة، “لا اله الا الله، عرب موتى اطفال ومش عارفين كيف يخشو عليهم”.

وفي مشهد مماثل تقريبا، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو آخر يوثق لحظة قذف البحر لعدد من جثث الضحايا الذين ابتلعهم البحر بفعل الفيضان إلى الشاطئ.

جاء ذلك في وقت يبحث فيه سكان مدينة درنة الليبية المدمرة عن أقاربهم المفقودين، مع مناشدة عمال الإنقاذ توفير المزيد من أكياس الجثث بعد فيضان كارثي أودى بحياة آلاف الأشخاص وجرف الكثيرين إلى البحر.

وفي السياق، دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية بعد تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب فيضانات وسيول مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 5100 شخص.

وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في شرق ليبيا، إن أكثر من 3000 جثة دفنت بحلول صباح اليوم الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تدفن.

وتسببت الإعصار “دانيال” بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.