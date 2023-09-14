جهاز الإسعاف: توقف مستشفى المخيلي القروي بسبب الفيضان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ توقف مستشفى المخيلي القروي شرق بنغازي نتيجة دخول مياه الفيضان إليه.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف في قرية المخيلي أكدت أن الوضع العام في المنطقة جيد رغم توقف المستشفى بالمنطقة نتيجة دخول مياه الفيضان إليه.

ونصح جهاز الإسعاف الراغبين في دخول قرية المخيلي باستعمال سيارات الدفع الرباعي مشيرا إلى أنه يجري العمل على إعادة المرافق الحيوية وتنظيفها من السيول.