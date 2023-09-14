الدبيبة يعلن إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود في درنة

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أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.

من جانبها قالت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، إنّه تم إنقاذ شاب عشريني من تحت الركام في درنة.

وقالت الوزارة، إن فرق الإنقاذ أنقذت المواطن “عبدالعزيز يوسف سرقيوه” البالغ من العمر 20 عاما، بعد مضي 96 ساعة على فيضان الذي ضرب مدينة درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.