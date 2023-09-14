ليبيا الان

الدبيبة يعلن إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود في درنة

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل في درنة.

من جانبها قالت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، إنّه تم إنقاذ شاب عشريني من تحت الركام في درنة.

وقالت الوزارة، إن فرق الإنقاذ أنقذت المواطن “عبدالعزيز يوسف سرقيوه” البالغ من العمر 20 عاما، بعد مضي 96 ساعة على فيضان الذي ضرب مدينة درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أول إحصائية رسمية موثقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال”، حيث أبلغت أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك