بوراس: ليبيا عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية لاقت حتفها في مواجهة تغيرات المناخ القاسية

ليبيا – أكدت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس، أن ليبيا من دون بنية تحتية حقيقية وأنها عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية لاقت حتفها من أول مواجهة مع تغيرات المناخ القاسية.

بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع ” عربي21″، أوضحت أن السبب هو مصلحة التخطيط العمراني التي يجب محاسبتها قانونيا على غيابها التام عن التطور العمراني غير المدروس والذي تجني البلاد نتائجه الآن.

وطالبت بضرورة إحالة كل الجهات المعنية للتحقيق وإعادة النظر في كل المشروعات في أسس البناء والتعمير من قبل النقابات المهنية، وضرورة أن تعمل السلطة التشريعية على طرح مشروع يعالج التسيب الحاصل من قبل الجهات المعنية بشؤون التخطيط الحضري العمراني، وفق تعبيرها.