“المنفي” يعقد اجتماعاً طارئاً مع “شكشك” لمناقشة تداعيات كارثة إعصار دانيال

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الخميس، اجتماع طارئ بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة تداعيات الأزمة والكارثة الطبيعية التي تمر بها بعض مناطق ومدن برقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الطرفان أكدا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات استثنائية لتسهيل وتذليل المشاكل والصعوبات لتخفيف المعاناة على المواطنين.

كما أكدا على ضرورة تجهيز كل المستندات الداعمة لتحقيقات النائب العام حول انهيار سدي مدينة درنة وتعطيل جهود الاستغاثة الدولية للمنكوبين.

وكان المنفي، قال عبر حسابه بموقع إكس أمس الأربعاء: طلبنا من السيد النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة.

وتعرضت مناطق شرق ليبيا لإعصار دانيال خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، وتضررت العديد من المناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن مدينة درنة كانت الأشد ضرراً حيث دمر نحو ثلث المدينة، وتوفي نحو 5300 شخص إلى جانب فقدان 10 آلاف آخرين.

Trending الرئيس المصري يعزي الليبيين في ضحايا إعصار دانيال ويوجه بإرسال مساعدات فورية