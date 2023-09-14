مصرف ليبيا المركزي يرسل شحنات مالية إلى مدينة بنغازي

غادرت من مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم طائرتي ليبيا للطيران و البراق, متجهةً إلى مطار بنينا في بنغازي بشحنات مالية من مصرفليبيا المركزي؛ القيمة الاولى عبر خطوط ليبيا للطيران بقيمة 60 مليون والثانية عبر طيران البراق 104 صندوق.

وصرح مشرف الشحنة نوري بن حليم أن مصرف ليبيا المركزي قام بإرسال شحنتي من مبالغ ماليه متجهة إلى مدينة بنغازي ومنها الىالمناطق المنكوبة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة مصرف ليبيا المركزي وقرار خلية الأزمة والطوارئ التي شكلها المصرف، وتسيير جسر جوي لنقل شحنات سيولة مالية لمطار الأريق بمدينة البيضاء ومطار بنينا بمدينة بنغازي ودعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الأزمة وتلبية احتياجات المواطنين ودعم المناطق المنكوبة .