الرئاسي: المنفي اجتمع مع مندوبي ليبيا بالمنظمات الدولية لتنسيق سرعة الإنقاذ

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بمقر المجلس اجتماعاً طارئاً ضم كلا من مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، ومندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ومندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ قرار المنفي بالاستغاثة بالجهود والخبرات الدولية للإنقاذ.

وأضاف البيان: “تمحور اللقاء، حول وضع خطة شاملة وتشكيل غرفة مركزية موحدة تشمل المنظمات وسفراء ليبيا ببعض الدول وذلك للتنسيق لتحقيق سرعة الإنقاذ والدعم وتوفير الاحتياجات من المنظمات الدولية المختصة”.