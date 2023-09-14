فتح تحويلة على الطريق الرابط بين استراحة النوار ومنطقة المخيلي بالقبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

انتهت مصلحة الطرق والجسور من فتح تحويلة مؤقتة في مكان انهيار العبارات على الطريق الرابط بين استراحة النوار ومنطقة المخيلي ببلدية القبة.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مصلحة الطرق والجسور أعلنت فتح تحويلات بديلة في المناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء لتسهيل مرور السيارات والمواطنين.

وأكدت مصلحة الطرق والجسور حصر الانجرافات والانهيارات التي طالت شبكة الطرق في المناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء، مؤكدة البدء الفوري والعاجل بفتح وإزالة العوائق.