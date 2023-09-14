النويري: البرلمان مستعد لاتخاذ أي إجراءات تخدم المتضررين من الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أن المجلس على استعداد تام لإصدار أي تشريعات أو إجراءات تخدم المواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا وتخفف من معاناتهم.

وشدد النويري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على حرص المجلس على تلبية كافة احتياجات الحكومة والسلطات التنفيذية وجميع الجهات المتعاونة لمعالجة آثار هذه الكارثة والتخفيف من وطأتها على المتضررين منها ومناطقهم المنكوبة.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة بالشرق الليبي.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس قرر في جلسته الطارئة اليوم الخميس بشأن الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء الإعصار المدمر، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه من قبل القائد العام للقوات المسلحة تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

وقرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.

وطالب مجلس النواب مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت وتكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

كما قرر مجلس النواب استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رفعت الجلسة