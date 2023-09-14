مجلس النواب الليبي يقر ميزانية بـ 10 مليارات دينار لمعالجة آثار إعصار دانيال

عقد مجلس النواب الليبي اليوم الخميس جلسة طارئة، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة قانون ميزانية الطوارئ الخاص بكارثة إعصار دانيال.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه من قبل القائد العام للقوات المسلحة تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

وقرر المجلس أيضاً تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.

وقرر مجلس النواب مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.

وكلف المجلس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

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وقرر المجلس أيضاً خلال الجلسة استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رفعت الجلسة.