“الولايات المتحدة” تعلن عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمتضرري العاصفة دانيال

أعلنت الولايات المتحدة، عن تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية، لمتضررين العاصفة دانيال، التي اجتاحت مناطق في شرق ليبيا، وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين.

وقالت مديرية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، إنها نشرت اليوم فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث لتنسيق الاستجابة، وقدمت مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأولية، مشيرة إلى أن الفيضانات الكارثية في ليبيا تسببت في مقتل الآلاف وتسببت في احتياجات إنسانية ماسة للكثيرين.