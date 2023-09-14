اقتراح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المناطق المتضررة بدرنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

اتفق أعضاء بمجلس النواب على تقديم مقترح للمجلس في الجلسة القادمة بإنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل إعصار درنة.

جاء ذلك خلال اجتماع نواب المناطق المتضررة (الدائرة الأولى والثانية) لبحث ما تعرضت له المناطق المتضررة جراء إعصار درنة من دمار متكامل راح ضحيته آلاف الضحايا وتسبب في انهيار كامل للبنية التحتية من طرق وجسور ومؤسسات وممتلكات عامة وخاصة.

وبحسب مجلس النواب ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء،و يمول الجهاز مما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.

وينص القانون على مكان إنشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة كما ينص القانون على المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء المناطق المتضررة ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسب من أصحاب الخبرة والاختصاص.

ويدار الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية إلا بتعديل القانون.