بالصور.. القبض على شخصين بالنصب والإحتيال بأسم حملة تبرعات درنة

حذرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المواطنين بعدم التبرع بالأموال للأشخاص المنتشرين بالشوارع العامة والمفترقات ، الذين يدعون تبعيتهم للمنظمات الخيرية.

ويأتي التحذير لكونهم يقومون بعمليات النصب والإحتيال من خلال إدعائهم دعمهم للمتضررين جراء إعصار دانيال في مدينة درنة وماهم إلا مجموعة من ضعفاء النفوس الذين استغلو وطنية وتعاطف أهالي مدينة بنغازي من خلال جمعهم للاموال وتقسيمها بينهم .

وقام مكتب التحري وجمع المعلومات بإدارة إنفاذ القانون أثناء تجوالهم داخل مدينة بنغازي بضبط أشخاص يقومون بجمع الأموال منذ حوالي يومين وأثناء عملية جمع المعلومات عنهم اتضح بأنهم لايتبعون اي منظمة أو حملةً خيرية .

وعند ضبطهم وبالإستدلال معهم اتضح انهم يستغلون هذه التبرعات من ملابس واموال لصالحهم مستغلين غيرية وتعاطف أهالي العصية مع أهالينا بمدينة درنة .

وعليه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة .