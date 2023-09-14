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“المنفي” يبحث مع مندوبي ليبيا بالمنظمات الدولية خطة شاملة لتحقيق سرعة الإنقاذ

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعاً طارئاً ضم كل من مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحادالأوروبي، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدةبجنيف.

وناقش اللقاء وضع خطة شاملة وتشكيل غرفة مركزية موحدة تشمل المنظمات وسفراء ليبيا ببعض الدول؛ وذلك للتنسيق لتحقيق سرعة الإنقاذ والدعم وتوفير الاحتياجات من المنظمات الدولية المختصة.

الوسوم

#رئيس المجلس الرئاسي #محمد المنفي #مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ليبيا

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الوطن الليبية

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