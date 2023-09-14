المنفي يبحث مع المنظمات الدولية وضع خطة شاملة للإنقاذ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع مندوبي المنظمات الدولية وضع خطة شاملة وتشكيل غرفة مركزية موحدة تشمل المنظمات وسفراء ليبيا ببعض الدول وذلك للتنسيق لتحقيق سرعة الإنقاذ والدعم وتوفير الاحتياجات من المنظمات الدولية المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مندوب ليبيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، مندوب ليبيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس المجلس للاستغاثة بالجهود والخبرات الدولية للإنقاذ.