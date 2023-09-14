مديرية أمن شحات تنعي أحد عناصرها جراء السيول في درنة

نعت مديرية امن شحات، اليوم الخميس احد عناصر قسم النجدة طلال عبدالحفيظ إثر غرق جريان السيول في مدينة درنة.

وقالت المديرية في بيان نعي :”تنعي مديرية امن شحات المغفور له بإذن الله احد عناصر قسم النجدة طلال عبدالحفيظ إثر غرق جريان السيول في مدينه درنة، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء والصديقين ويجمعك بأهلك واولادك في جنات النعيم”.

يذكر أن الإعصار المتوسطي “دانيال” اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ودفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية بعد تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب الفيضانات والسيول المدمرة.