شاهد بالفيديو : مديرية أمن البيضاء تنشر مشاهد من منطقة البياضه اثناء الفيضان

نشر المكتب الاعلامي لمديرية أمن البيضاء، مشاهد لاعضاء النجدة بالمديرية اثناء مخاطرتهم بارواحهم لإخراج العائلات العالقة بمنطقة البياضه اثناء الفيضان الاثنين الماشي .

ولفت المكتب الاعلامي لمديرية أمن البيضاء، لتعرض اعضاء النجدة بالمديرية لإصابات اثناء إخراج العائلات العالقة بمنطقة البياضه .

وتداول عدد من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، مقاطع مصورة تظهر أضرارًا كبيرة لحقت بمنازلهم في منطقة البياضة ببلدية البيضاء لسوء الأحوال الجوية والسيول، ضمن تأثير العاصفة دانيال حيث استغاث بعض سكان المنطقة مناشدين الجميع لمساعدتهم، وإنقاذ منازلهم وممتلكاتهم من الدمار، واصفين الوضع في البياضة بـ«الكارثي».

يذكر أن الإعصار المتوسطي “دانيال” اجتاح يومي الأحد والاثنين الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ودفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية بمدينة درنة الليبية بعد تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة في أعقاب الفيضانات والسيول المدمرة.