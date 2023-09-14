الدبيبة: يدعو لاعتماد آليات سريعة لتوحيد جهود فرق الإنقاذ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى اعتماد آليات عملية وسريعة لضمان توحيد الجهود مع فرق الإنقاذ والطوارئ على الأرض، وتسهيل توفير الاحتياجات للمتضررين من أهالي المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع نائب رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الشباب فتح الله الزني بحضور وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في ديوان رئاسة الوزراء، بحث جهود التنسيق والتواصل التي يقوم بها الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلديات المنكوبة شرق ليبيا.

وقدم نائب رئيس الفريق الحكومي موقفا مفصلا للأوضاع في المناطق المنكوبة، ورسائل التضامن والتعاون التي أرسلتها الأطراف الدولية بهدف مساعدة المناطق المنكوبة شرق البلاد.