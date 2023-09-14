باتيلي: حجم الخسائر يفوق ما يمكن تخيله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن حجم الخسائر والأضرار جراء فيضانات المنطقة الشرقية يفوق ما يمكن تخيله.

وقال باتيلي عبر صفحته بموقع “إكس” “يضرب الشعب الليبي أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة” وأضاف “اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب” وتابع “أحثُ جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة”.

وأشاد باتيلي “بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى” وأضاف “أن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله”.

وختم بالقول “هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها، وهي مناسبة لأعرب عن امتناني لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب”.