” باتيلي ” يشيد بوحدة الليبيين في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال

طرابلس 14 سبتمبر 2023 م (وال) – أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” عبد الله باتيلي ” بوحدة الليبيين في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال التي ضربت عدة مدن ومناطق بشرق ليبيا وأسفر عنها أضرار مفزعة وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال ” باتيلي ” بحسب تدوينه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنصة الفيسبوك (يضرب الشعب الليبي أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة، اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب، وأحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة).

وأشاد الممثل الخاص بجهود فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وشركائها على الأرض في تقديم الإغاثة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى وقال (إن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله). (وال- طرابلس)

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