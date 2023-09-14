قرار جديد بشأن كارثة انهيار سدي مدينة درنة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بحادثة انهيار سدي مدينة درنة .

وتضم اللجنة وفق نص المادة الأولى من قرار أبوزريبة رقم (335) لسنة 2023، كلًا من رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي (رئيسًا)، و4 أعضاء آخرين هم: اللواء رافع محمد بسيكري، واللواء المهدي محمد حمد بيانكو، والعميد ميلود محمد الفيتوري، والعقيد إسماعيل نصر عطية.

وكلف أبوزريبة بموجب المادة الثانية من القرار اللجنة بـ«جمع الاستدلالات في واقعة انهيار سد درنة المائي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، «وتحديد المسؤولية القانونية حيال الواقعة من خلال ضبط أقوال أي شخص له علاقة بالموضوع».

وطالب أبوزريبة اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها «مشفوعًا بمحاضر جمع الاستدلالات في أسرع وقت ممكن إلى وزير الداخلية ولها في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به» وفق نص المادة الثالثة من القرار.

والأحد، اجتاحت العاصفة عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، وتساقطت أمطار غزيرة جداً تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء، أن “عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف”.