فرنسا ترسل مستشفى ميداني لمساعدة المتضررين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2023

أعلنت فرنسا إرسال مستشفى ميداني فوري للرعاية الطبية والجراحية لكل الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية في مدن الشرق الليبي المتضررة من إعصار دانيال.

وقال مسؤول التواصل باللغة العربية بوزار الخارجية الفرنسية باتريس بولي إنه تم تقديم مساعدات مباشرة لمتضرري الإعصار تتمثل في إرسال مستشفى ميداني فوري للرعاية الطبية والجراحية لكل الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية.

وبين أن المساعدات غير المباشرة تتمثل في تمويل المنظمات غير الحكومية التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف.