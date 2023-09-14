مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/ادارة المراسم العسكرية شهر 7
2/منطقة الكفرة العسكرية شهر 7+8
3/فرع الادارة العامة للحسابات العسكرية شهر 7
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
جهاز الشرطة القضائية شهر 8/2023
وزارة العدل شهر 8/2023
مستشفى الرازي شهر 8/2023
وزارة الثروة البحرية شهر 8/2023
صندوق الضمان الاجتماعي (مستحقات)
جهاز تنفيذ المواصلات شهر 8/2023
جهاز الشرطة الزراعية شهر 8/2023
مرتبات صندوق الضمان الاجتماعي شهر 9/
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
أضف تعليقـك