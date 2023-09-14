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مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/ادارة المراسم العسكرية شهر 7
2/منطقة الكفرة العسكرية شهر 7+8
3/فرع الادارة العامة للحسابات العسكرية شهر 7

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

جهاز الشرطة القضائية شهر 8/2023
وزارة العدل شهر 8/2023
مستشفى الرازي شهر 8/2023
وزارة الثروة البحرية شهر 8/2023
صندوق الضمان الاجتماعي (مستحقات)
جهاز تنفيذ المواصلات شهر 8/2023
جهاز الشرطة الزراعية شهر 8/2023
مرتبات صندوق الضمان الاجتماعي شهر 9/

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

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