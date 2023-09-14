مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الخميس عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/ادارة المراسم العسكرية شهر 7

2/منطقة الكفرة العسكرية شهر 7+8

3/فرع الادارة العامة للحسابات العسكرية شهر 7

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

جهاز الشرطة القضائية شهر 8/2023

وزارة العدل شهر 8/2023

مستشفى الرازي شهر 8/2023

وزارة الثروة البحرية شهر 8/2023

صندوق الضمان الاجتماعي (مستحقات)

جهاز تنفيذ المواصلات شهر 8/2023

جهاز الشرطة الزراعية شهر 8/2023

مرتبات صندوق الضمان الاجتماعي شهر 9/

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع مصراتة الميدان

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن