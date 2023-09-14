مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تـم إدراجها بحسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، عن المرتبات الجديدة التي تـم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الوحدة فرع بن جواد 046
01_حرس المنشآت النفطية شهر 08_2023
02_مصلحة التسجيل العقاري شهر 08_2023
03_مصلحة الضرائب شهر 08_2023
04_موظفي صندوق التضامن شهر 08_2023
05_صندوق التضامن الاجتماعي شهر 08_2023
06_مستشفى ابن سينا شهر 08_2023
07_جهاز استثمار النهر الصناعي شهر 08_2023
08_وزارة العدل شهر 08_2023
09_جهاز الرقابة الادارية فرع الخليج شهر 08_2023
10_جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي شهر 08_2023
11_قطاع سرت للدفاع الحوي شهري 07_08_2023
12_شركة ليبيا نفط شهر 08_2023
13_جهاز الرقابة على الاغذية شهر 08_2023
14_جهاز الشرطة القضائية شهر 08_2023
15_مديرية امن بن وليد شهر 08_2023
16_المؤسسة الوطنية للتعدين شهر 08_2023
17_قاعدة القرضابية الجوية شهري 07_08_2023
مندوبي مصرف الوحدة الرياينة
مرتبات التعليم شهر 8
مصرف الوحدة فرع قرية ناصر
التعليم الزاوية المركز شهر 8
المعاهد الفنيه المتوسطة الزاويه شهر 8
السجل العقاري شهر 8
حرس الموأسسات التعليمية شهر 7
فائض الملاك الزاويه المركز شهر 8
فائض الملاك غريان شهر 8
جهاز الشرطه الزراعية شهر 8
مديرية أمن غريان شهر 8
وزارة العدل شهر 8
مصرف الوحدة فرع أبي عيسى
إيداع مرتبات المعاهد المتوسطة
إيداع مرتبات التعليم الزاويه المركز
مصرف الوحدة – فرع الكفرة
1-اللواء السادس دفاع الجوى شهر8,7
2-المركز الوطنى للأرصاد شهر 8
3-قناة ليبيا الوطنية شهر 8
4-شركة البنية للاستثمار شهر8
5-مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر8
6-منطقة الكفرة العسكرية شهر8
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