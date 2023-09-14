مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات التي تـم إدراجها بحسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الوحدة، عن المرتبات الجديدة التي تـم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الوحدة فرع بن جواد 046

01_حرس المنشآت النفطية شهر 08_2023

02_مصلحة التسجيل العقاري شهر 08_2023

03_مصلحة الضرائب شهر 08_2023

04_موظفي صندوق التضامن شهر 08_2023

05_صندوق التضامن الاجتماعي شهر 08_2023

06_مستشفى ابن سينا شهر 08_2023

07_جهاز استثمار النهر الصناعي شهر 08_2023

08_وزارة العدل شهر 08_2023

09_جهاز الرقابة الادارية فرع الخليج شهر 08_2023

10_جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي شهر 08_2023

11_قطاع سرت للدفاع الحوي شهري 07_08_2023

12_شركة ليبيا نفط شهر 08_2023

13_جهاز الرقابة على الاغذية شهر 08_2023

14_جهاز الشرطة القضائية شهر 08_2023

15_مديرية امن بن وليد شهر 08_2023

16_المؤسسة الوطنية للتعدين شهر 08_2023

17_قاعدة القرضابية الجوية شهري 07_08_2023

مندوبي مصرف الوحدة الرياينة

مرتبات التعليم شهر 8

مصرف الوحدة فرع قرية ناصر

التعليم الزاوية المركز شهر 8

المعاهد الفنيه المتوسطة الزاويه شهر 8

السجل العقاري شهر 8

حرس الموأسسات التعليمية شهر 7

فائض الملاك الزاويه المركز شهر 8

فائض الملاك غريان شهر 8

جهاز الشرطه الزراعية شهر 8

مديرية أمن غريان شهر 8

وزارة العدل شهر 8

مصرف الوحدة فرع أبي عيسى

إيداع مرتبات المعاهد المتوسطة

إيداع مرتبات التعليم الزاويه المركز

مصرف الوحدة – فرع الكفرة

1-اللواء السادس دفاع الجوى شهر8,7

2-المركز الوطنى للأرصاد شهر 8

3-قناة ليبيا الوطنية شهر 8

4-شركة البنية للاستثمار شهر8

5-مركز الكفرة للعلاج الطبيعي شهر8

6-منطقة الكفرة العسكرية شهر8