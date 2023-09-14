حماد يطلع على أوضاع الناجين من سيول درنة

اطلع رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حمّاد على أوضاع الناجين من السيول بالمستشفيات الميدانية في درنة.

ورافق حماد في جولته الميدانية عضو اللجنة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، وعضو اللجنة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بالقاسم حفتر

وتابع حماد الأوضاع الصحية والنفسية الصعبة التي تعرض لها الناجون بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم وأصدقاء لهم في هذه الفاجعة.

وتوجه حماد بالشكر إلى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين من كافة ربوع البلاد على جهودهم المبذولة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة.