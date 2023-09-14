باتيلي: الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة، في إشارة إلى إعصار دانيال والدمار الذي خلفه في مناطق شرق ليبيا.

وأضاف باتيلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس اليوم الخميس: اليوم أرى أمامي ‎ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب، أحثُ جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة.

وأشاد باتيلي بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى، مشيراً إلى أن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله.

ولفت إلى أن هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها، معرباً عن امتنانه لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص إلى جانب فقدان نحو 10 آلاف أخرين.

Trending الرئيس المصري يعزي الليبيين في ضحايا إعصار دانيال ويوجه بإرسال مساعدات فورية