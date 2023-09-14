“حماد” يطلع على أوضاع الناجين من السيول بالمستشفيات الميدانية في مدينة درنة

الوطن| رصد

أجرى رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ أسامة حمّاد، رفقة أعضاء اللجنة وزير الصحة الليبية عثمان عبد الجليل، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، زيارة ميدانية إلى عدد من المستشفيات الميدانية بمدينة درنة.

واطلع حماد على أوضاع الناجين من السيول التي نشأت جراء ضرب عاصفة “دانيال” لعدد من مدن المنطقة الشرقية، وعلى الأوضاع الصحية والنفسية التي تعرضوا لها بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم في الفاجعة.

وعبر عن شكره إلى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين من كافة ربوع البلاد، على جهودهم المبذولة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة.