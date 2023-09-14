إنقاذ شابين بعد 96 ساعة من فيضان درنة

أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، الخميس، تمكن فرق الإغاثة المحلية من إنقاذ شابين بعد مضي 96 ساعة على الفيضان الذي اجتاح مدينة درنة (شمال شرق)، فجر الأحد الماضي.

فيما أشاد مسؤول طوارئ بوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، بجهود فرق تركية تمكنت من إنقاذ عائلة في درنة.

وفي بيان، قالت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان، إنه “في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تمكنت فرق البحث والإنقاذ الليبية من إنقاذ المواطن نبيل منصور سليمان البالغ من العمر 26 عاما”.

وأضاف البيان أن الفرق نفسها تمكنت من إنقاذ “المواطن رمضان الفيتوري (34 عاما) بعد مضي 96 ساعة على الفيضان الذي ضرب مدينة درنة”.

وأكدت لجنة الطوارئ والأزمة بوزارة الصحة، في البيان ذاته، أن “حالتهما الصحية مستقرة ومتواجدين في مستشفى ميداني بدرنة”.

من جانبه، أشاد متحدث لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان وليد العرفي، بـ”جهود فرق الإنقاذ الدولية العاملة على البحث عن الناجين وانتشال جثث الضحايا سواء بين أنقاض البيوت المهدمة أو أولئك الذين جرفهم تيار الفيضانات للبحر”.

وخص العرفي “فرق الإنقاذ التركية” التي قال إنها “تمكنت مساء أمس الأربعاء من إنقاذ عائلة كاملة (في درنة) بعد أن قدم أحد أفرادها لغرفة الطوارئ وأبلغ أن والدته وباقي عائلته لا يزالون أحياء”.

وأضاف: “المواطن أبلغ الفريق التركي بمكان وجود عائلته وعلى الفور انتقل معه فريق كامل تمكنوا من إخراج تلك العائلة أحياء”.

والأحد، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.