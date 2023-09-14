بالفيديو : مروحية عسكرية مصرية تعثر على ضحايا في المياه الليبية

أظهر مقطع فيديو مروحية عسكرية مصرية تساعد في تخفيف النتائج الكارثية التي أعقبت الفيضانات المدمرة بمناطق ليبية عديدة، وكان طاقم المروحية يحاول رصد أي جثث للضحايا في المياه الليبية.

وتضمن مقطع الفيديو تحليق المروحية على علو منخفض نسبيا فوق المياه الليبية ورصدت جثة أحد الضحايا التي انجرفت مع سيول الفيضانات إلى البحر. وسرعان ما توجه المنقذون إلى مكان الجثة وبينهم من يرتدي ثياب الغوص.

وبعد ذلك تم وضع الجثة في كيس مخصص ونقله إلى الشاطئ بعد أن وصل قارب مطاطي للمساعدة في نقلها إلى البر.

هذا وقد كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن القوات المسلحة المصرية أرسلت 4 طائرات استطلاع جديدة إلى ليبيا لللبحث عن جثامين ضحايا جراء السيول واحتمال وجود مصريين بينهم.

مجهود مشترك بين قوات الصفادع البشرية المصرية مع عناصر من الجيش الليبي برفقه طائرة هيلكوبتر مصرية ضمن قوات الإنقاذ والإغاثة التابعه للقوات الجوية المصرية أثناء انتشال جثمان احد شهداء #درنه ممن سرقت أمواج البحر اجسادهم الطاهرة.#ليبيا #بنغازي #المرج #شحات #مصر_وليبيا_خوت… pic.twitter.com/mc9royP3C5 — ٱلۡعِزَّةَلِلَّهِ 🐪 (@Allah__one1) September 14, 2023

وأشارت إلى احتمال وجود مواطنين مصريين بين المصابين وأن عمليات البحث من قبل الدولة المصرية عن مواطنيها في ليبيا ما زالت مستمرة.

كما كشفت أن التقديرات الأولية تفيد بوجود حوالي 150 جثمانا لمواطنين مصريين.