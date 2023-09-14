الهلال الأحمر الليبي: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف شخص

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي إن عناصرها يبذلون أقصى جهودهم لإنقاذ الأشخاص المفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد.

وذكر الجمعية عبر حسابها بموقع إكس إنه ووفقاً للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي أن أفرادها تعمل بكل قوتها لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص.

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