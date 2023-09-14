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لجنة المصرف المركزي تعقد اجتماعها الأول لمواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
عقدت اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الأول، اليوم الخميس، في مقر المصرف بمدينة البيضاء، برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا مرعي البرعصي، ونائب رئيس اللجنة أحمد اشتيوي.

 

وتفقدت اللجنة عدد من المناطق المتضررة في منطقتي مراوة وقندولة، والمناطق المحيطة بها في الجبل الأخضر، حيث تم التعرف على الأوضاع الميدانية والاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.

هذا وتوصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات، أبرزها فتح حساب مصرفي خاص بصندوق جمع التبرعات من المصارف التجارية، والأفراد الراغبين في المساهمة في مواجهة الظروف الطارئة، بهدف تيسير عملية التبرع وضمان استخدام الأموال بشكل فعال لدعم المناطق المنكوبة.

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الوطن الليبية

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