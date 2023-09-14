بالفيديو : شهادات ومشاهد جديدة تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الوحش الذي افترس درنة

بثت منصة المرصد الليبية، الخميس شهادات للناجين و مقاطع الفيديو حيث كشفت تفاصيل جديدة صادمة عن ليلة الوحش الذي افترس مدينة درنة .

وأحدثت العاصفة “دانيال” في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة فضلًا عن وفاة واصابة الالاف.

وفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.