الأرصاد العالمية: غياب أجهزة الإنذار فاقم الخسائر البشرية في ليبيا

الوطن| رصد

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن استخدام أنظمة الإنذار المتقدمة كان من شأنه أن يقلل من الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، أنه لو كان يوجد تحذير مسبق باستخدام أنظمة الإنذار المتقدمة، لكان من الممكن تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا.

وبين تالاس أنه لا يمكن تجنب الخسائر الاقتصادية بشكل كامل، ولكن بالإمكان تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، دون ذكر تفاصيل أكثر.