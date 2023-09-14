رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعزي “المنفي”

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “دينيس فرانسيس”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن فرانسيس قدم للمنفي التعازي باسم الأمين العام وكافة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق البلاد قبل أيام.

وأكد دينيس فرانسيس أن الأمم المتحدة ستقدم كل ما بوسعها من فرق متخصصة لعمليات البحث عن الضحايا والمفقودين وفتح مسارات لإنقاذ حياتهم.

من جانبه أثنى المنفي على دور الأمم المتحدة ووقوفها بجانب ليبيا بسبب الإعصار والسيول التي ضربت مدن درنة والجبل الأخضر وما جاورها، وخلفت عدداً كبيراً من الضحايا.

وقدم المنفي اعتذاره في وقت سابق عن عدم استطاعته المشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمقررة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.