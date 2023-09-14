الهلال الأحمر يعلن تسجيل 40 مفقودا جراء الفيضانات التي ضربت البيضاء

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قال مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر البيضاء، محمد القطعاني، إن سجلات الهلال الأحمر سجلت حتى يوم الخميس 40 مفقودًا ما بين رجال ونساء وأطفال وعمالة وافدة من جراء إعصار “دانيال”.

وأكد القطعاني، أن البحث لازال جاريًا عن ناجين، حتى الآن، على الرغم من قلة الإمكانيات.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 3000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

ويقول المسؤولون إن هناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى، على الرغم من تباين أعداد القتلى المؤكدة حتى الآن.