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“تكالة” يلتقي وفدا من حراك فزان لمناقشة تداعيات الفيضانات وسبل دعم المناطق المنكوبة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
اجتمع رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” رفقة النائب الأول الدكتور “مسعود عبيد” وفدا ممثلا عن حراك فزان، لمناقشة أهم القضايا الجارية في البلاد ولا سيما ضحايا إعصار “دانيال” الذي طال المنطقة الشرقية، وسبب أضرارا جسمية في الأرواح والممتلكات
وفي سياق متصل أكد الرئيس السياق ضرورة توحيد جهود أبناء الوطن لتقديم الدعم اللازم ومساعدة المناطق المنكوبة.
وأكد اللقاء على أهمية التوافق على القوانين الانتخابية وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في أقرب الآجال، مشيرا أن المجلس يبذل جهوداً  مستمرة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى مناقشة أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه المنطقة الجنوبية وسبل حلحلتها.
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#المنطقة الجنوبية اعطار دانيال القوانين الانتخابية مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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